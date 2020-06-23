Бывший российский военный получил восемь лет колонии за вымогательство

Туапсинский районный суд Краснодарского края признал бывшего военнослужащего Дениса Карабана, который считается участником так называемой частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.», виновным в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в августе 2018 года бойцы ЧВК Денис Карабан и Василий Минчик (уже осужденный по тем же статьям) по указанию лидера организации Романа Теленкевича приехали в Туапсе, проникли во двор местного жителя Петра Супонева, связали хозяйку дома, а затем, дождавшись самого мужчину, напали на него и, избив, потребовали прекратить конфликт с соседом, отказавшись от права на земельный участок.

Как уточняет издание, у Петра Супонева были споры из-за разграничения участка с соседом — академиком РАН Михаилом Пальцевым.

Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат намерен обжаловать приговор и добиться исключения из него обвинения в незаконном лишении свободы. По мнению защитника, участие Карабана в этом не доказано.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.». По версии следствия, именно он поручил «енотам» под угрозой насилия отобрать у Петра Супонева земельный участок.

Сам академик, в интересах которого совершалось вымогательство, в материалах дела не фигурирует.

«Е.Н.О.Т.» — официально зарегистрированная в России общественная организация «Единые народные общинные товарищества», которая якобы занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. В 2019 году в отношении членов организации был возбужден ряд уголовных дел. Их обвиняли в бандитизме, вымогательствах и кражах. Свои нападения «еноты», которые также участвовали в боях на востоке Украины и в Сирии, совершали по приказу кураторов из ФСБ. Такими кураторами, по версии следствия, могли быть майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Оба сейчас содержатся под стражей.

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