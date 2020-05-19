Бывшего военного из ЧВК «Е.Н.О.Т.» осудили за вымогательство

Туапсинский районный суд Краснодарского края признал бывшего военнослужащего Василия Минчика, который считается участником так называемой частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.», виновным в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Минчик согласился сотрудничать со следствием, признал себя виновным и дал показания на других членов организации. После этого с него сняли обвинения по статьям 209 УК РФ («Бандитизм») и 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Бывший военнослужащий получил четыре года колонии строгого режима.

По данным следствия, 18 августа 2018 года бойцы ЧВК Василий Минчик и Денис Карабан по указанию лидера организации проникли в гараж некоего Петра Супонева, подкараулили мужчину, избили и потребовали прекратить конфликт с соседом, отказавшись от права на земельный участок стоимостью 300 тысяч рублей.

В 2019 году сообщалось, что в отношении членов организации возбужден ряд уголовных дел. Их обвиняли в бандитизме, вымогательствах и кражах. Свои нападения «еноты», которые также участвовали в боях на востоке Украины и в Сирии, совершали по приказу кураторов из ФСБ. Такими кураторами, по версии следствия, могли быть майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Оба сейчас содержатся под стражей.

«Е.Н.О.Т.» — официально зарегистрированная в России общественная организация «Единые народные общинные товарищества», которая якобы занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

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