По делу ЧВК «ЕНОТ» наряду с журналисткой «Новой газеты» обыскали академика

У академика Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Михаила Пальцева прошел обыск по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»), как и у журналистки «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа нанесли визит в загородный дом и московскую квартиру академика. Силовики не пустили адвоката Пальцева на следственные действия, мотивировав тем, что у него нет договора с академиком на защиту его интересов. Юрист расценил этот отказ как правовой беспредел и обещал обжаловать его в прокуратуре и СКР. После обыска силовики не стали задерживать Пальцева.

17 декабря сообщалось, что советника академика Андрея Молокоедова обвинили в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.».

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По версии следствия, Молокоедов поручил двум «енотам» в 2018 году под угрозой насилия отобрать у жителя Туапсе Петра Супонева часть земельного участка, прилегающего к территории, принадлежащей академику в курортном селе Лермонтово (Туапсинский район Краснодарского края). Между соседями возник конфликт: Пальцев считал, что Супонев установил границу между участками с нарушением его интересов.

В СКР полагают, что Полухина познакомила Молокоедова с лидером «енотов» Романом Теленкевичем, который выделил двух своих бойцов для силовой поддержки академика в конфликте с соседом.

По данным следствия, 18 августа 2018 года бойцы ЧВК Денис Карабан и Василий Минчик проникли в гараж Супонева, где потребовали от него передать права на участок стоимостью 300 тысяч рублей. Мужчина сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы, которые задержали Карабана, Минчика и Молокоедова.

26 декабря 2019 года на допрос в СКР, помимо журналистки, попала супруга Молокоедова. В пресс-службе ведомства заявили, что Мартовалиеву (Полухину) отпустят после завершения допроса. Ранее «Новая газета» сообщила, что утром 26 декабря журналистку увезли в неизвестном направлении после обыска в ее квартире.

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