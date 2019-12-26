Раскрыта судьба пропавшей после обыска журналистки «Новой газеты»

Раскрыта судьба специальной корреспондентки «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), которую после обыска увезли в неизвестном направлении. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Юлия Полухина доставлена на допрос к следователю Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Она будет допрошена в связи с ее публикациями по делу ЧВК "Е.Н.О.Т."», — сказал источник.

Он уточнил, что поручение доставить журналистку было дано оперативным сотрудникам МВД, которые и выполнили его. При этом, по закону, силовой привод свидетеля осуществляется лишь после того, как он трижды проигнорировал повестки на допрос. Присутствие в этот момент адвоката закон не предусматривает: защитник обязан приехать к следователю, но не обязан присутствовать при принудительном приводе.

По данным источника «Ленты.ру» в следственной группе, силовой привод свидетеля в данном случае был избран специально — как способ давления на журналистку, чтобы вынудить ее раскрыть свои источники, по данным которых Полухина подготовила статью о ЧВК «Е.Н.О.Т.».

Ранее «Новая газета» сообщила, что утром 26 декабря к Юлии Полухиной пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа. В издании отметили, что в настоящее время не знают о местоположении Мартовалиевой, так как корреспондентку увезли из дома в неизвестном направлении.

Полухина в феврале 2019 года сообщала об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). По данным «Коммерсанта», организация известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т.». Ее участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах и кражах. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Утверждалось, что деятельность «енотов», в том числе их участие в боях на востоке Украины и в Сирии, курировали сотрудники ФСБ.

Источник «Ленты.ру» в спецслужбах сообщил, что уголовные дела в отношении сотрудников ЧВК «Е.Н.О.Т.», возможно, инициированы по указанию тех самых сотрудников ФСБ, которые таким образом избавляются от ставших ненужными подопечных.

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