Сотрудники ФСБ оказались кураторами воевавших в Сирии и на Украине наемников

Членов региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т.», обвиняют в бандитизме, вымогательствах и кражах. Свои нападения «еноты», которые также участвовали в боях на востоке Украины и в Сирии, совершали по приказу кураторов из ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в октябре в управлении Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю вынесли пять постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении организации. Также следствие подозревает майоров ФСБ Александра Мрищука и Антона Барякшева в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, банды, а также многочисленных разбоев и краж.

В уставе «Е.Н.О.Т.» сказано, что организация создана для «содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи», однако фактически она являлась преступной группировкой, которая занималась решением силовых вопросов. По версии следствия, сотрудники ФСБ сперва привлекали «енотов» к оперативной работе, а позже давали задание совершать различные преступления. Так, члены организации приходили с силовиками на обыски, а затем, уже после них, грабили квартиры и вывозили ценности. «Таким образом в декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на общую сумму 4,8 миллиона рублей у фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей», — отмечает издание.

Сообщается, что «еноты» участвовали в вооруженных конфликтах на востоке Украины и в Сирии, а также были замечены в Крыму во время присоединения полуострова к России в 2014 году. Члены группировки отрицали военный характер своей деятельности в горячих точках, заявляя о «гуманитарных» операциях. Однако на фото- и видеозаписях они появлялись в камуфляже с различным оружием. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность лидеру «енотов» Роману Теленкевичу, который также является членом «Союза добровольцев Донбасса», за «мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».

В 2019 году члены группировки во главе с Теленкевичем оказались под следствием по делу о вымогательстве. Они признали свою вину, заявив также о причастности к нападениям московских чекистов. В октябре майоры Мрищук и Барякшев были арестованы, однако спустя 18 дней Мрищука отпустили из-за процессуальных нарушений и сомнений в факте совершения им преступления.

Контрольное управление ФСБ проводит внутреннюю проверку в связи с расследованием СК.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!