Раскрыта история появления группировки «Шараповские»

История организованной преступной группировки (ОПГ) «Шараповские» началась еще в 1980-х годах прошлого века. Об этом в четверг, 28 ноября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, в открытом доступе не было никакой информации о деятельности ОПГ, потому что все материалы уголовного дела и общее количество совершенных бандитами преступлений засекречены. Это связано в первую очередь с тем, что основная часть членов ОПГ находится в федеральном и международном розыске.

При этом собеседник «Ленты.ру» пояснил, что костяк «Шараповских» сложился и начал активно действовать в московском регионе в 1980-х годах. В конце 90-х ОПГ распалась — бандиты разошлись по идеологическим и экономическим соображениям. Вновь они объединились уже в 2007 году. «С этого времени группировка специализировалась на заказных убийствах, похищениях людей и вымогательствах, жертвами их преступлений становились коммерсанты и их близкие. По оперативным данным, они причастны по меньшей мере к восьми тяжким преступлениям», — сообщил источник.

Он добавил, что речь идет о преступлениях, совершенных в московском регионе. Действия ОПГ в Дагестане, в частности, и на Северном Кавказе расследуют региональные подразделения Следственного комитета России. По имеющейся информации, задержанные причастны и к подготовке убийств, планировавшихся с использованием мощных взрывных устройств — то есть по формулировке уголовного законодательства — «общеопасным способом».

По словам источника «Ленты.ру», само название ОПГ — «Шараповские» — появилось еще в 80-е годы прошлого века, и сейчас достоверно неизвестно, откуда. По наиболее распространенной версии, оно связано с поселком Шарапово в Подмосковье — именно здесь первые участники группировки планировали свои преступления и сюда же привозили похищенных кооператоров. Тем не менее позже ОПГ активно действовала в Дагестане. В частности, как отмечает собеседник «Ленты.ру», на Кавказе в группировку «Шараповские» вошли сторонники убитого в 2006 году в Дагестане организатора терактов против силовиков и лидера экстремистов Расула Макашарипова.

Ранее 28 ноября СКР разместил на своем YouTube-канале предоставленное ФСБ видео, на котором продемонстрирован изъятый у «Шараповских» арсенал оружия. Найдены автоматы, карабины, пистолеты, патроны к ним, гранаты, гранатометы и боеприпасы.

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