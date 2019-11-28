В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Деятельность причастной к убийствам и другим тяжким преступлениям банды «Шараповские» пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в четверг, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, четверо соучастников банды, совершившей в период с 2007 по 2015 год ряд убийств и иных преступлений, были задержаны. Операция продолжалась с августа по ноябрь и проходила на территории Дагестана и Москвы. Совместную работу вели сотрудники СКР, МВД и ФСБ.

Кроме того, был найден тайник с оружием, в котором находились гранаты и боеприпасы. Взрывоопасные изделия были обезврежены и уничтожены. Членов группировки арестовали. Ранее в отношении одного из участников банды судом присяжных был вынесен обвинительный приговор в покушении на заказное убийство.

Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

По данным ФСБ, в банду входили более 250 человек. Ее участниками являлись и действующие на период с 2007 по 2015 год сотрудники МВД Дагестана, юристы адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

Следователям также удалось раскрыть детали произошедшего в 1997 году в Махачкале теракта, в результате которого погибли несколько десятков людей, а более 100 человек были тяжело ранены. В ЦОС добавили, что основные организаторы и исполнители преступлений на данный момент задержаны.

27 ноября сотрудники ФСБ задержали группу контрабандистов, у которых было изъято 82 килограмма нелегального пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч патронов. Обыски проходили в 12 регионах России. Найдено три подпольных цеха, занимавшихся переделкой гражданского оружия в боевое.

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