Сотрудники ФСБ изъяли у банды контрабандистов 80 килограммов импортного пороха

Сотрудники ФСБ задержали группу контрабандистов, поставлявших в Россию порох. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Участников преступной группировки поймали в Москве, Красноярске и Новосибирске. Спецслужбы считают их организаторами контрабанды.

Обыски прошли в 12 регионах, изъято 82 килограмма нелегального пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и девять тысяч патронов.

Сотрудники ФСБ обнаружили три подпольных цеха, занимавшихся переделкой гражданского оружия в боевое.

В июне сообщалось о поимке членов международной преступной группы, занимавшейся контрабандой оружия с Украины и Литвы. Спецслужбы задержали организатора и десять его сообщников в Новом Уренгое. У них были изъяты 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, девять тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия. Закрыты четыре подпольные мастерские по модернизации средств вооружения.

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