Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) опубликовал в своем Youtube-канале предоставленное ФСБ видео обнаружения схрона оружия банды «Шараповских». На записи видно, как найденные боеприпасы, стрелковое и противотанковое оружие выкладывают на белое покрывало на полу.

У бандитов найдены карабины, автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, гранотометы со снарядами. Позже все взрывоопасные снаряды были уничтожены.

Членов банды «Шараповские», в которую входило более 250 человек, задержали в Дагестане. Совместная операция проводилась силами СКР, МВД и ФСБ. Банда причастна к ряду тяжких преступлений, в числе которых убийства предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов.

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