ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Полицейского уволили из органов внутренних дел в начале года по отрицательным мотивам. Теперь Дейниченко подозревают в превышении должностных полномочий и пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, арестованного за мошенничество с квартирами.

По данным правоохранительных органов, коммерсант оформил на себя и аффилированных с ним лиц несколько десятков квартир в центре Москвы, владельцы которых находятся в розыске как пропавшие без вести. Жилье сдавали посуточно или переделывали под сауны.

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