Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова. Детали задержания приводятся в Telegram-канале проекта.

Никитина отметила, что во время интервью оперативники ворвались в квартиру и положили ее и мать предполагаемого стрелка лицом в пол.

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У корреспондентки нашли пресс-карту и передали «мужчине, руководившему обыском». По словам Никитиной, он был крайне раздражен и ударил ее по лицу. Она добавила, что мужчина угрожал уволить ее и лишить возможности дальше заниматься журналистикой.

Никитина зафиксировала травмы и в настоящее время направляется на допрос в ФСБ, поскольку ее привлекли в качестве свидетеля.

После визита к матери предполагаемого стрелка с Лубянки, которая живет в Подольске, журналистка Baza перестала выходить выходить на связь с редакцией. Она не отвечала на звонки и сообщения на протяжении пяти часов.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Позднее стало известно, что девушку задержали, запретили ей покидать помещение и пользоваться связью. Никитиной удалось убедить следователей отпустить ее на время, мотивируя это тем, что она не хочет оставлять машину в Подмосковье.

В результате стрельбы у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря от рук Манюрова погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения. Мотивы нападения пока неизвестны. Высказывались предположения, что целью могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

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