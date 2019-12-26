К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция выразила крайнее недоумение организацией обысков: ранним утром к матери с двумя детьми. В издании добавили, что в настоящее время не знают о местоположении Мартовалиевой, так как корреспондентку увезли из дома в неизвестном направлении.

Адвокат журналистки Петр Заикин также не имеет информации, где проводится допрос Мартовалиевой. Редакция «Новой» призвала сообщить о месте допроса и допустить к журналистке адвоката. «Пока все это похоже на похищение», — говорится в обращении.

По данным газеты, действия следственных органов связаны с материалами, опубликованными в «Новой газете» про действия незаконных вооруженных формирований в Донбассе и Луганске, а также с расследованиями фактов контрабанды.

Мартовалиева в феврале 2019 года сообщала об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). По данным «Коммерсанта», организация известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т.». Ее участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах и кражах. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Утверждалось, что свои нападения «еноты»,участвовавшие в боях на востоке Украины и в Сирии, совершали по приказу кураторов из ФСБ.

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