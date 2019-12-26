Следователи пообещали отпустить журналистку «Новой газеты» после допроса

В Следственном комитете России пообещали отпустить журналистку «Новой газеты» Юлию Мартовалиеву (Полухину) после допроса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена», — говорится в пресс-релизе.

В ходе расследования уголовного дела в отношении лидера и участников частной военной компании «Е.Н.О.Т.» появились данные о наличии у нее документов, предметов, а также электронных носителей информации, подтверждающих преступную деятельность фигурантов.

В целях проверки оперативной информации на основании судебного решения следователи провели обыск в московской квартире журналистки.

«Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец», — заявили в СКР.

Ранее 26 декабря источник «Ленты.ру» сообщил о принудительном приводе Мартовалиевой (Полухиной) в качестве свидетеля. Ее доставили на допрос к следователю Главного следственного управления СКР.

Силовой привод свидетеля в данном случае был избран специально — как способ давления на журналистку, чтобы вынудить ее раскрыть свои источники, по данным которых Полухина подготовила статью о ЧВК «Е.Н.О.Т.».

«Новая газета» сообщила, что утром 26 декабря к Юлии Полухиной пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа. В издании отметили, что в настоящее время не знают о местоположении Мартовалиевой, так как корреспондентку увезли из дома в неизвестном направлении.

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