Россиянин убил соседа из-за огорода

В деревне Большие Яуши (Республика Чувашия) 56-летний местный житель не поделил с соседом подъезд к огороду. В результате конфликта он убил односельчанина. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Мужчина обвинил своего соседа в невозможности проезда к огороду, так как тот перекрыл его своим участком. Односельчанам не удалось найти компромисс. В результате тот, кто не мог добраться до грядок, нанес своему соседу ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался.

Злоумышленника задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей и дает показания. В ближайшее время правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и проведут судебные экспертизы. О том, какой срок грозит злоумышленнику, не сообщается.

В сентябре 2020 года жительница города Рассказово (Тамбовская область) объявила войну своему соседу. Женщина обвинила мужчину в том, что он постоянно жарит рыбу, запах которой доставляет ей дискомфорт. Она жаловалась на соседа его родственникам, а также обращалась в полицию и местную администрацию. Однако проблема не решилась.

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