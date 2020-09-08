Россиянка поселила полчища мышей в квартире своего соседа

Россиянка устроила у себя дома свалку и таким образом поселила полчища мышей и тараканов в квартире своего соседа. Об этом сообщает «Ерш».

Мужчина написал в редакцию информационного портала письмо о сложившейся ситуации. Оказалось, что недавно он приобрел квартиру на улице имени Сергея Шило. Однако бывшие владельцы не рассказали о соседке. Новый жилец выяснил, что на протяжении нескольких лет женщина собирает мусор на улице и складирует его у себя дома. Из-за свалки образуется вонь, а в квартире появляются полчища мышей и тараканов, которые прибегают к соседям. Мужчина также отметил, что жалобы в местные инстанции не помогают.

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Портал «Ерш» обратился к юристу с просьбой прокомментировать ситуацию. Эксперт отметил, что единственным решением будет обращение жильцов в Роспотребнадзор и управляющую компанию. Возможно, проблема кроется в психическом состоянии женщины. Однако провести экспертизу, подтверждающую это, можно только добровольно. На данный момент вопрос остается нерешенным.

В другом российском городе, Воронеже, местные жители шесть лет боролись с омерзительным запахом от мусора, который находился в опустевшей квартире. Хозяйка недвижимости на протяжении 20 лет стаскивала мусор к себе домой. Когда она умерла в 2014 году, за жилплощадью никто не ухаживал, а накопленный мусор начал гнить. Порядок навели только после освещения проблемы местными журналистами.

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