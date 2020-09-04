Россиянка объявила соседу войну из-за жареной рыбы

Россиянка из города Рассказово (Тамбовская область) объявила войну своему соседу. Конфликт произошел из-за того, что мужчина постоянно жарит рыбу, которая сильно пахнет. Об этом сообщает «ТВОЛК городские порталы».

Пенсионерку стал беспокоить неприятный запах около двух лет назад, когда в пятиэтажном доме, где она проживает, появился новый жилец. Он стал постоянно жарить рыбу и доставлял этим дискомфорт соседке. Жительница жаловалась его родственнице, пыталась объединить против мужчины других соседей, а также писала жалобы в прокуратуру, следственный комитет, полицию, администрацию и обращалась к участковому. Это привело к тому, что домовладельцы оказались недовольны активной деятельностью женщины и отправили ее на освидетельствование к психиатру, который подтвердил, что пенсионерка здорова.

На данный момент жительница продолжает бороться с соседом и хочет привлечь к ситуации внимание общественности. Для освещения этой проблемы она обратилась к журналистам местного телеканала. Женщина также предложила любителю рыбы пройти медицинское обследование, так как считает его рацион вредным. Сложившуюся ситуацию в беседе с «ТВОЛК городские порталы» прокомментировал исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев. «Запретить соседу жарить рыбу вряд ли удастся. Для этого следует доказать негативное влияние приготовления еды на соседей. Думаю, им стоит еще раз поговорить и попытаться найти компромисс», — заявил Бибаров-Государев.

В июле 2020 года конфликт между соседями произошел в Екатеринбурге. Один из жителей многоквартирного дома устроил пасеку на своем балконе. В итоге его соседи боялись выходить в подъезд, опасаясь укуса пчел. Они жаловались на мужчину в управляющую компанию. Там заявили, что пчеловод обещал увезти насекомых из дома на протяжении нескольких месяцев, и посоветовали домовладельцам связаться с участковым.

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