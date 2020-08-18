Скандальная модель объявила войну соседям из-за колясок в подъезде

Скандальная модель из Москвы Олеся Малибу объявила войну соседям, которые заставили общий коридор в подъезде колясками и велосипедами. По словам девушки, она специально выбирала себе квартиру с широким пролетом, а теперь он загроможден. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Соседи утверждают, что у Малибу появилось новое развлечение: теперь она пытается повысить социальный статус с помощью надуманных добрых дел. Коляски стоят в проходе, что противоечит правилам пожарной безопасности. «Все молчали, терпели, так я не жертва», — заявила модель.

Она установила камеры, ни с кем это не согласовывая: одну — на вход в подъезд, вторую — на площадку перед лифтом, а третью — прямо напротив двери. Это необходимо в целях личной безопасности, утверждает девушка. Соседи в ответ жалуются на слежку. Теперь модель намерена обращаться в управу района.

В 2018 году Малибу должна была выйти замуж за Кирилла Терешина, известного как Руки-базуки, но отменила помолвку. По ее словам, она нашла более достойного кандидата.

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