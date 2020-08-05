Российской чиновнице объявили войну из-за дома на пляже

Чиновнице Надежде Веховой из Самары местные жители объявили войну — женщина построила себе дом прямо на берегу Волги и перекрыла любимый горожанами пляж. Россияне называют Вехову «владычицей речной» и готовят на нее коллективное обращение в суд. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Данный пляж уже почти полвека является излюбленным местом отдыха для купальщиков и тех, кто катается на лодках. Пока глава управления местного минстроя возводила себе коттедж, никаких претензий не было. Но потом спилили вековые деревья, убрали мусорные контейнеры (после скандала их все же вернули) и перекрыли территорию бетонными блоками.

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Жалобы самарцев остались без внимания, пока не случилась трагедия — из-за ограждений скорая помощь не смогла вовремя приехать к тонущему человеку. После происшествия блоки убрали сами жители, но потом они появились снова — якобы так распорядился Росприроднадзор. Люди уверены, что здесь не обошлось без вмешательства Веховой.

О ней ходят слухи как о жесткой и целеустремленной руководительнице, сообщает канал. В 2013 году чиновницу подозревали в махинациях с землей и проводили у нее обыски. Вот и теперь, по словам местных жителей, участок Вехова купила, а дом не зарегистрировала.

Россияне утверждают, что чиновница ежедневно пишет жалобы: она требует убрать центр спуска плавсредств и вообще не пускать на территорию отдыхающих. На данный момент активисты готовят коллективное обращение в суд относительно действий местной администрации и лично Веховой.

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