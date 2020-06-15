Бывшего российского министра лишили дома в лесу

В Мурманской области по решению суда снесли дачу бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Эльвиры Макаровой. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Загородный дом экс-чиновницы был возведен на лесном участке, арендованном дачным некоммерческим партнерством «Родничок». Стройку на природной территории признали незаконной, «Родничок» обязали привести лес в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить. Решение суда было исполнено, чиновницу лишили дачи, в настоящее время идут работы по восстановлению почвы. Их контролирует природоохранная прокуратура.

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По данным информационного агентства «СеверПост», Эльвира Макарова в 2019 году была осуждена на три года колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Она выступала одним из учредителей партнерства «Родничок», которое осуществляло незаконную застройку леса и тем самым нанесло природным ресурсам ущерб на сумму 2,3 миллиона рублей.

В апреле 2020-го внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина отказалась отдавать дачу на Рублевке. Она направила кассационную жалобу на решения двух судов, признавших недействительными сделки по передаче ей прав на дорогостоящую недвижимость. Дома и участок в поселке Горки-10 были подарены ей отцом Виталием Черномырдиным.

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