Внучка Черномырдина отказалась отдавать дачу на Рублевке

Мария Черномырдина, внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, направила кассационную жалобу на решения двух судов, признавших недействительными сделки по передаче ей прав на дорогостоящую недвижимость на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

Речь идет, в частности, о передаче Черномырдиной двух зданий и земельного участка в поселке Горки-10. Кассация вместе с материалами дела будет рассматриваться в арбитражном суде Московского округа. Дата заседания не уточняется.

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Ранее Мария Черномырдина пыталась доказать, что дача на Рублевке была подарена ей отцом Виталием Черномырдиным по закону, так как «она не знала и не могла знать о наличии признаков неплатежеспособности должника (отца)». Заявление о признании сделок недействительными подал в суд финансовый управляющий имуществом Виталия Черномырдина. Спорные операции с недвижимостью, по мнению управляющего, были проведены между заинтересованными лицами — отцом и дочерью, когда Черномырдин уже был неплатежеспособным. Таким образом, он не имел права отказываться от указанных объектов и отдавать их кому-либо.

В ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы заявили, что договоры дарения, заключенные между Черномырдиным и его дочерью, имеют «признаки мнимых сделок» и могли подписываться для того, чтобы не дать кредиторам забрать имущество для погашения долгов.

Виталий Черномырдин — старший сын Виктора Черномырдина, родился в 1962 году. В апреле 2018-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по заявлению банка ВТБ. Суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

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