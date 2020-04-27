У Михаила Саакашвили нашли особняк под Киевом

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нашли особняк в селе Лесники под Киевом. Сотка земли здесь стоит около двух тысяч долларов (примерно 150 тысяч рублей). Одноэтажный дом и 15 соток земли в данном районе обойдутся минимум в 450 тысяч долларов (33,5 миллиона рублей), пишет издание «Страна».

Дом Саакашвили строится на улице Ватутина. Участок купила мать политика, которая продала дом в родном Тбилиси, чтобы приобрести землю. Площадь особняка с панорамными окнами составляет 120 квадратных метров. На территории также есть сад, гараж и небольшое строение, как предполагает издание, для персонала. Рядом с воротами развеваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза. Работы еще не закончены, каждый день на участке трудится бригада рабочих.

Недвижимостью в Лесниках владеет множество украинских богачей и высокопоставленных чиновников. Например, здесь есть поместье бывшего министра финансов Натальи Яресько, особняк с солнечными батареями певицы Русланы, а также база отдыха Equides Club. Там в течение нескольких лет проводили корпоративы для менеджеров кондитерской компании Roshen, принадлежащей пятому президенту Украины Петру Порошенко.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Михаилу Саакашвили в 2018 году принадлежал дом площадью 97 «квадратов», а также два участка земли в Грузии: 6820 и 500 квадратных метров. Жена политика Сандра имеет в собственности квартиру в Грузии (280 «квадратов»), а также жилье в Нидерландах (квартира в 102 «квадрата» и дом в 75 «квадратов»).

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