В Грузии продали резиденцию Саакашвили

Резиденцию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продали на аукционе за 7,5 миллиона лари (около 165 миллионов рублей), передает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнаву.

Резиденцию в поселке Местия (Сванетия) продали по цене, которая на 308 процентов больше начальной. Сделка состоялась в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса», предусматривающая приватизацию гособъектов через аукцион. Новым владельцем стала частная компания «Аигвинис сахли».

Президентскую резиденцию построили в 2011 году. Неизвестно, успел ли ею воспользоваться Саакашвили, поскольку в 2012 году его партия «Единое национальное движение» проиграла на парламентских выборах. Через год у Саакашвили истек срок президентских полномочий.

В 2016 году Саакашвили, будучи на тот момент главой Одесской области, задекларировал в Грузии недвижимость общей площадью около 7,5 тысячи квадратных метров.

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