Самая красивая в мире женщина показала видео из разрушенного дома в Бейруте

Американская супермодель Белла Хадид, ранее признанная самой красивой в мире женщиной, показала одну из квартир разрушенного дома в Бейруте. Видео опубликовано в ее Instagram.

На кадрах видно, как пожилая женщина играет на рояле. Комната, где она находится, разгромлена взрывной волной: оторваны карнизы, выбиты стекла, сломана мебель, разбросаны вещи.

«Мои глаза и сердце плачут о тебе, Ливан. Мне очень жаль, что вам пришлось столкнуться с такой катастрофой, мои братья и сестры. Я направлю пожертвования Красному Кресту Ливана и менее крупным организациям [которые указаны на последнем слайде в посте]. Этот взрыв еще сильнее приближает Ливан к одному из самых трудных периодов в его истории», — написала модель.

Хадид призвала не замалчивать проблемы страны (беспорядки, безработица, голод и другие), а также коллективно направить в Ливан гуманитарную помощь. «Встаньте и стойте вместе. Я люблю всех вас там. Бейрут, я окутываю тебя золотым покровом света и силы. Я тебя вижу и поддерживаю. Я прошу прощения», — подытожила модель.

Взрыв в районе морского порта Бейрута (Ливан) произошел 4 августа. Причиной стал взрыв 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которую хранили на складе шесть лет. Погибло более сотни человек, пострадало более четырех тысяч человек. Как минимум 300 тысяч лишились крова.

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