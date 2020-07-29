Сестра самой красивой женщины в мире показала убранство своей роскошной квартиры

Сестра самой красивой женщины в мире Беллы Хадид, супермодель Джиджи Хадид, показала роскошный интерьер своего дома. На ее публикацию в соцсетях обратили внимание в Vogue.

В серии из десяти кадров знаменитость представила некоторые помещения своей нью-йоркской квартиры. В частности, она запечатлела гостиную, выполненную в серо-оранжевых оттенках и украшенную винтажными предметами декора. По информации издания, диван и подушки в комнате изготовлены люксовыми домами моды Missoni и Jean Paul Gaultier.

Фото опубликовано @gigihadid

Кроме того, Хадид продемонстрировала свою кухню. На фото видно, что на тумбы в зоне готовки нанесены иллюстрации в виде разноцветных пасты и спагетти, выполненные художницей Линдой Миллер Николсон (Linda Miller Nicholson). На стенах этого пространства также висят полотна других современных мастеров, в подписи на одном из них говорится: «Люди всех возрастов, цветов кожи, размеров одежды, полов, взглядов, вероисповеданий (...) — добро пожаловать, здесь вы в безопасности».

В спальне супермодели расположена кровать с изголовьем и прикроватными столиками из массива дерева. Интерьер комнаты дополнен лампами бренда Forest Ceramic и массивными тарелками с ярким узором.

В мае популярная британская бьюти-блогерша Зои Сагг, более известная под псевдонимом Zoella, показала подписчикам роскошную жизнь во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Под хештегом челленджа #comewhatmay знаменитость разместила фотографии роскошного интерьера некоторых помещений дома. В частности, она показала ванную комнату с прозрачным потолком, бронзовой ванной и джакузи.