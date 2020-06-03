21-летняя внучка Грейс Келли показала свою роскошную жизнь в изоляции

Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) показала свою роскошную жизнь во время самоизоляции, введенной из-за вспышки коронавируса. На снимки в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

По информации издания, 21-летняя дочь принцессы Стефани любит одеваться в дизайнерскую одежду, путешествовать, проводить время у собственного бассейна и отдыхать в пятизвездочных отелях. Так, на одном из опубликованных ею в соцсетях снимков Готтлиб запечатлена в неоновом бикини на морском курорте.

I'm a better person when I'm tan Фото опубликовано @camillerosegottlieb

На другом кадре ее сфотографировали в центре Москвы. Девушка попозировала в платье-рубашке черного цвета и белых кроссовках. Ее образ дополнили платок на голове и сумка люксового бренда Louis Vuitton.

real matriochka Фото опубликовано @camillerosegottlieb

Известно, что девушка проводит карантин на территории роскошного дома в Монако с матерью, сводной сестрой и модельером Полиной Дюкрю (Pauline Ducruet).

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В мае популярная блогерша Зои Сагг (Zoe Sugg) тоже показала свою роскошную жизнь во время самоизоляции. Девушка проводит время в собственном особняке в Брайтоне, который приобрела вместе с молодым человеком в 2017 году за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (153 миллиона рублей). В своих соцсетях Сагг показала подписчикам интерьер дома, в частности, ванную комнату с прозрачным потолком, бронзовой ванной и джакузи и гостиную с мебелью из массива дерева и бархата.

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