Популярная блогерша показала роскошную жизнь в самоизоляции

Популярная британская бьюти-блогерша Зои Сагг (Zoe Sugg), более известная под псевдонимом Zoella, показала подписчикам роскошную жизнь во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. На ее Instagram-публикации обратили внимание в Daily Mail.

Сагг изолировалась вместе с молодым человеком, видеоблогером Алфи Дейсом (Alfie Deyes), в собственном особняке в Брайтоне, который пара приобрела в 2017 году за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (153 миллиона рублей).

Фото опубликовано @zoesugg

Под хештегом челленджа #comewhatmay знаменитость разместила фотографии роскошного интерьера некоторых помещений дома. В частности, она показала ванную комнату с прозрачным потолком, бронзовой ванной и джакузи, гостиную с мебелью из массива дерева и бархата, а также спальню, выдержанную в бледно-серых тонах с мраморными вставками.

Фото опубликовано @zoesugg

Помимо этого, все комнаты дома Сагг украшены произведениями искусства, дизайнерскими элементами декора и крупными комнатными растениями.

Ранее в мае звезды продемонстрировали в соцсетях свою повседневную жизнь и домашние наряды, в которых они ходят во время режима всеобщей изоляции. Например, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер разместила снимок, на котором она запечатлена в костюме бренда Marine Serre стоимостью 745 долларов (54,7 тысячи рублей), прозрачных туфлях Yeezy и солнцезащитных очках Dior.

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