Знаменитости массово показали свою повседневную жизнь и одежду на карантине

Знаменитости массово продемонстрировали свои домашние наряды и повседневные занятия во время режима всеобщей изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Их фотографии публикует портал Page Six.

Так, например, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер разместила снимок, на котором она запечатлена в костюме бренда Marine Serre стоимостью 745 долларов (54,7 тысячи рублей), прозрачных туфлях Yeezy и солнцезащитных очках Dior. Ее сестра Ким Кардашьян в свою очередь сфотографировалась в белом кроп-топе без нижнего белья.

Фото опубликовано @kyliejenner

Американская актриса и модель Ева Лонгория попозировала на стуле, держа в руке бокал вина, в оранжевом платье в полоску и босоножках в тон наряда. Поп-исполнительница Тейлор Свифт также сфотографировалась со стаканом вина в руке, сидя на диване в свитере марки Free People с цветочным принтом.

Фото опубликовано @evalongoria

Модель Эмили Ратаковски разместила серию откровенных снимков в мини-платье Are You Am I за 320 долларов (23 тысячи рублей). А журналистка Трэйси Эллис Росс (Tracee Ellis Ross) опубликовала фото, на котором ее запечатлели во дворе в белом бикини, туфлях на каблуках и нескольких золотых украшениях.

Фото опубликовано @emrata

Некоторые знаменитости продолжили работать на карантине. Так, певица Селена Гомес продемонстрировала свою домашнюю студию звукозаписи в свитере, спортивных штанах и меховых тапочках. Ее коллега, испанская исполнительница Росалия (Rosalía), поделилась кадрами из своей студии, в которой она записывает новый альбом, в велосипедках Burberry и тапочках Nike.

Фото опубликовано @rosalia.vt

В апреле журналисты The Sun показали читателям роскошную жизнь детей знаменитостей на карантине из-за пандемии коронавируса. Кайли Дженнер выложила фото двухлетней дочери Сторми, на котором последняя запечатлена в электромобиле за 450 фунтов стерлингов (40,7 тысячи рублей). Предпринимательница Луиза Зиссман в свою очередь сняла на видео прогулку с детьми на пони, а модель Тамара Экклстоун приобрела для дочери Софии игровой дом почти за миллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!