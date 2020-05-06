Бывшая заключенная показала свою новую роскошную жизнь на свободе

Отсидевшая в тюрьме девять месяцев женщина показала свою новую роскошную жизнь на свободе в социальных сетях. На ее Instagram-аккаунт обратил внимание таблоид Daily Mail.

Австралийская блогерша Маргарита Томовска (Margarita Tomovska) стала популярной после истории, получившей огласку в СМИ. Женщину приговорили к 18 месяцам лишения свободы за превышение скорости до 230 километров в час, в то время как за ней гналась полиция. Известно также, что в момент погони вместе с ней в автомобиле Mercedes-AMG находилась ее трехлетняя дочь, которая не была пристегнута.

На судебном заседании Томовска появилась в дизайнерской одежде и очках с бриллиантами. С тех пор она получила прозвище Mercedes Mum («Мамочка на Мерседесе») и начала активно вести свою страницу в социальной сети, публикуя снимки в вещах люксовых брендов и позируя в дорогостоящих машинах.

Back in my element 🛍🥳 Фото опубликовано @margaritatomovska

Например, на одном из размещенных кадров бывшая заключенная запечатлена в торговом центре Westfield Sydney с пакетами из бутиков Gucci, Balenciaga и Valentino. На другом снимке женщина позирует на фоне машины марки Mercedes. Отвечая на вопросы подписчиков, как ей удается вести роскошную жизнь, Томовска призналась, что ее обеспечивает молодой человек. При этом она предпочитает не афишировать имя своего спутника. «Девушки — змеи. Они попытаются завоевать его, чтобы жить в такой же роскоши», — пояснила блогерша.

По словам женщины, каждую неделю она тратит около шести тысяч долларов (445 тысяч рублей) на дизайнерские вещи. В сторис Томовска также поделилась скриншотом своего банковского счета, на котором суммарно находилось 800 тысяч долларов (59 миллионов рублей).

В апреле издание The Sun опубликовало материал, в котором показали роскошную жизнь детей знаменитостей на карантине из-за пандемии коронавируса. Например, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер разместила в своем Instagram-аккаунте снимок двухлетней дочери Сторми, на котором последняя запечатлена в электромобиле изумрудного цвета за 450 фунтов стерлингов (40,7 тысячи рублей). Журналисты также упомянули английскую предпринимательницу Луизу Зиссман, которая продемонстрировала прогулку с детьми на пони, принадлежащим семье.

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