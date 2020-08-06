Известный архитектор погиб при взрыве в Бейруте

Известный французский архитектор, основатель бюро Jean-Marc Bonfils Architects Жан-Марк Бонфис погиб при взрыве в Бейруте, произошедшем вечером 4 августа. Еще 24 француза пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французских властей.

Материалы по теме Кто здесь власть Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться? «Это похоже на зону боевых действий» Руины, кровь и разрушения — что происходит в Бейруте после взрыва и как трагедия связана с Россией

«Французский архитектор Жан-Марк Бонфис погиб в ужасной катастрофе в Бейруте, — написала в Twitter министр культуры Франции Розелин Башло. — Я отдаю должное главному труду его жизни, такому как восстановление исторических зданий, разрушенных войной в Ливане. Франция и Ливан вместе оплакивают его гибель».

Жан-Марк Бонфис реализовал несколько крупных проектов во Франции, включая проект строительства самого крупного европейского гольф-комплекса с двумя отелям и 900 жилыми домами. Он стал одним из победителей конкурса на редевелопмент центрального района Бейрута. Разработанный архитектором план размещен на сайте бюро Jean-Marc Bonfils Architects.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 5 тысяч человек, обнаружены тела более сотни погибших. В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



