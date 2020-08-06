Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение причины взрыва в Бейруте. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, никто не знает, был ли взрыв нападением или нет. «Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что взрыв в порту ливанского Бейрута атакой. Он уточнил, что встречался с американскими генералами, и они считают взрыв в Бейруте нападением. Основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более пяти тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более сотни погибших.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По неподтвержденной информации, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.

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