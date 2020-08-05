Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте

В результате взрыва в порту Бейрута произошел выброс в атмосферу опасных веществ, предупредило посольство США в стране. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте дипмиссии.

«Имеются сообщения о токсичных газах, высвободившихся в ходе взрыва, так что всем находящимся неподалеку стоит оставаться в помещении и по возможности носить маски», — предупредили в посольстве.

Ранее стало известно, что служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры, взрывоопасного вещества. Оно было конфисковано и хранилось на корабле под флагом одной из африканских стран.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последним данным Минздрава, пострадали свыше 4 тысяч человек, погибли более 100. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв произошел в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения в течение шести лет на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.