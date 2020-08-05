Стало известно о предупреждении властям Бейрута из-за опасных веществ в порту

Служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры. Об этом сообщает ТАСС.

Так, стало известно, что в результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны. В связи с этим служба нацбезопасности предлагала властям создать особые условия хранения. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества.

Взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран, которое было оставлено ее хозяевами несколько лет назад в связи с большим долгом.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3,7 тысяч человек, погибли более 70. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв произошел в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.