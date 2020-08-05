Трамп посчитал атакой взрыв в Бейруте

Президент США Дональд Трамп посчитал взрыв в порту ливанского Бейрута атакой, несмотря на то, что основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ. Об этом пишет РИА Новости.

«Похоже, это была ужасная атака», — сказал лидер США на пресс-конференции. Он заявил, что страна молится о жертвах взрыва и готова оказать помощь Ливану.

Трамп уточнил, что встречался с американскими генералами, и они считают взрыв в Бейруте нападением. «Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва», — сказал он.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3,7 тысяч человек, погибли более 70. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв произошел в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.