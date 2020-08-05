Бейрут объявили зоной бедствия

Ливанскую столицу Бейрут объявили районом стихийного бедствия после мощного взрыва в порту города. Такое решение приняли по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна, передает ТАСС.

Кроме того, будет создана специальная комиссия по расследованию происшествия. Доклад должен быть подготовлен в течение пяти дней. При этом премьер-министр Хасан Диаб сообщил о возможности введения чрезвычайного положения в столице на две недели.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 50 человек, еще более 2700 получили ранения. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.