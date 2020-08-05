Самолет МЧС прибыл в Ливан для оказания помощи после взрыва

Первый самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет «Сухой Суперджет-100» доставил в столицу Ливана оперативную группу из десяти человек, 19 специалистов отряда «Центроспас», а также психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. На борту в Бейрут также прибыл передвижной медицинский госпиталь МЧС России. В Ливан вскоре прибудут еще несколько самолетов с российской помощью.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковые снимки порта Бейрута до и после взрыва. Первый снимок на коллаже был сделан до взрыва, в ноябре 2019 года. Второй кадр с последствиями взрыва был получен с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последней информации, погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тысяч ранены. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушении как минимум половины города. Пострадало и здание российской дипломатической миссии. Власти объявили 5 августа днем траура.

Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.