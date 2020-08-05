Взрыв в Бейруте отбросил на пол вышедшую в прямой эфир журналистку

Журналистка «Би-Би-Си» Мариам Тоуми (Maryam Toumi), находящаяся в Бейруте, проводила интервью в прямом эфире в момент мощного взрыва в порту города. Ударной волной ее бросило на пол. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала.

Вышедшая в эфир репортерша громко закричала и исчезла из кадра, камера при этом упала, запечатлев осколки разлетевшихся от взрыва окон. Тоуми вскоре сумела подняться под звуки сирены, пока ее шокированные собеседники наблюдали за происходящим. Отмечается, что никто из команды телеканала не получил серьезных травм.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.