Россиянин устроил пасеку на балконе и испортил жизнь соседям

Виктор Токун из Екатеринбурга устроил пасеку на своем балконе и испортил жизнь соседям — многие даже боятся выходить в подъезд, опасаясь укуса пчел. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам россиянина, он хотел спасти пчел: одна часть роя «поссорилась» с другой, покинула улей и улетела искать себе новый дом. Им оказался балкон пчеловода.

«На пасеку на свою я привез ящик, завтра я их уберу. Завтра, послезавтра — крайний случай», — сказал Виктор. Однако в в управляющей компании заявили, что Токун пытается перевезти пчел уже несколько месяцев.

«Единственное, что можем сделать — обращение к уполномоченному участковому полиции, что мы и сделали. Для того чтобы собственники были спокойны», — сообщили в организации.

Сами местные жители не в восторге от такого соседства. «Мало приятного, когда комары летают стаями, а когда пчелы! Как-то совсем страшно», — пожаловался один из екатеринбуржцев. Но больше всего пчел опасаются аллергики, живущие в злополучном подъезде. Укусы насекомых грозят для них серьезным лечением.

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