Жильцы нашли тысячи поселившихся на крыше пчел по стекающему со стен меду

Жители американского района Перкаси, штат Пенсильвания, заметили стекающий по стенам в прихожей мед и обнаружили, что под крышей живут тысячи пчел. Об этом сообщает издание Today.

Джастин (Justin) и Андреа Изабелл (Andrea Isabell) пять лет жили в столетнем доме. После прошедшей недавно грозы они зашли в здание через заднюю дверь и увидели, что по стенам что-то течет. Оказалось, что это мед, вытекший из поврежденных в результате непогоды сот.

«Я боялась, что это протечка воды, но мой муж выяснил, что это мед. Мы были удивлены и не поняли, как такое могло случиться», — призналась Андреа. Когда муж и жена проследили, откуда течет мед, они обнаружили роящихся на крыше дома пчел. «Я была в ужасе, когда представила, какой беспорядок придется вычищать и сколько будет стоить восстановление дома», — посетовала американка.

Однако вскоре после обнаружения незваные гости покинули дом. «Пчелы слишком умные, чтобы оставаться здесь и позволить произойти такому еще раз. Мы удалим соты и посмотрим, сможем ли мы определить, как долго они жили в нашем доме», — отметила американка.

Семья опубликовала фотографии находки в Facebook, и они стали вирусными.

Ранее сообщалось, что пчелы построили огромный улей в доме американца. Насекомые скрывались в перекрытиях между первым и вторым этажом и попадали внутрь через щель между дощатой обшивкой стены и кирпичным фундаментом.