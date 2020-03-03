Пчелы два года прятались под потолком квартиры и оставили 45 килограммов меда

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, пчелы построили огромный улей внутри жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

По словам Рича Перри (Rich Perry) из компании Virginia Wildlife Management and Control, занимавшейся удалением насекомых, домовладелец обратился к нему с жалобой на вылетающих из вентиляции пчел. Их не заметили раньше, потому что в квартире не было жильцов.

Десинсекторы выяснили, что в потолке над гостиной скрывались тысячи итальянских пчел. «Мы проделали в потолке дыру диаметром 1,8 метра, а потом расширяли и расширяли ее, но улей все не кончался», — рассказывает Перри.

По его оценке, пчелы поселились в квартире не меньше двух лет назад. Улей длиной 2,5 метра, который они построили, частично пустовал, однако в прошлом там могли проживать от 100 до 150 тысяч насекомых. В сотах оставалось до 45 килограммов меда.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, огромный рой агрессивных пчел поселился в жилом доме. Местный пчеловод утверждает, что они представляют собой гибрид пчел африканского и европейского происхождения и в 20-30 раз агрессивнее обыкновенных.

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