Пчелиный рой нашел приют между ягодицами прохожего

В индийском городе Кохима, штат Нагаленд, пчелиный рой сел на случайного прохожего. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Сначала на джинсы 25-летнего мужчины приземлилась пчеломатка, за ней последовали другие пчелы. Избавиться от роя удалось лишь после того, как насекомое поймали. «Он положил ее в контейнер, и вскоре все остальные перелетели к ней», — рассказывает автор видео.

Чтобы пчеломатка не сбежала, ей частично оборвали крылья. Пчелы продолжали роиться возле нее еще 30 минут, а мужчина, все еще опасавшийся их возвращения, укрылся в автомобиле.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Калифорния на уборщицу напали пчелы и облепили ее с ног до головы. Насекомые налетели на американку, когда та вышла из машины, чтобы достать из багажника вещи. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

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