Пчелы взяли в заложники жителей дома в российском городе

В Перми жителей многоэтажки на улице Гатчинской взяли в заложники пчелы. Насекомые облепили подъезд и вынудили граждан заходить домой через окно. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Пчеловоды говорят, что это была промежуточная посадка роя — насекомые куда-то летели и просто хотели отдохнуть в прохладном месте. Жильцы оккупированного дома вызвали спасателей, но те решили пчел не тревожить. Для пермяков организовали вход в здание по настилу через окно. Через какое-то время насекомые улетели сами.
В июле стало известно, что в России снова, как и год назад, начали гибнуть пчелы. Случаи были зафиксированы в некоторых районах Алтайского края. Насекомые умирают рядом с полями рапса, которые перед этим обрабатывались химикатами.
Ранее сообщалось, что в американском городе Ричмонд пчелы построили огромный улей внутри жилого многоквартирного дома. Когда его обнаружили, улей частично пустовал, но в сотах оставалось до 45 килограммов меда.