Агрессивные пчелы до смерти искусали трех собак

Рой пчел в американском городе Тусон, штат Аризона, до смерти искусал трех собак. Об этом сообщает издание The Independent.

В среду, 13 мая, агрессивные пчелы ужалили трех собак. Одна из них умерла на месте, еще двух доставили к ветеринарам. Несмотря на оказанную помощь, обе собаки погибли.

Сотрудникам местной пожарной службы пришлось уничтожить пчел при помощи пены. «Нам никогда не нравится убивать драгоценных пчел, но в этих редких случаях такая мера необходима. Пожалуйста, думайте о безопасности своих животных, особенно, когда на вашей территории есть пчелы», — пояснили в пожарной службе.

Неизвестно, кому принадлежали собаки и были ли у них хозяева.

Ранее сообщалось, что пчелы построили огромное гнездо в доме американца. Специалист приехал к нему со специальным пылесосом для сбора пчел и заполнил живыми насекомыми три мешка, рассчитанных на 30-40 тысяч пчел.

В 2014 году международная группа исследователей подсчитала, что за последние 35 лет численность таких беспозвоночных, как пчелы и жуки, во всем мире упала на 45 процентов. Это ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, поскольку насекомые нужны для опыления многих сельскохозяйственных культур.

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