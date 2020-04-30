Полчища гигантских пчел напугали автомобилистку и попали на видео

Жительница пригорода Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, сняла на видео, как ее автомобиль окружили полчища гигантских летающих насекомых. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Насекомые окружили Асю Хатун (Asya Khatoon), когда она ехала в машине. «Сначала я подумала, что это маленькие птицы, но затем поняла, что они похожи на гигантских ос», — сказала она.

Проехав через рой, женщина развернулась, чтобы внимательнее разглядеть насекомых, которых к тому времени стало еще больше. Она съехала на обочину и стала снимать их на мобильный телефон.

Затем насекомые переместились к одному из домов. «Это было ужасно. Я переживала, что там могут быть открыты окна или на улице играют маленькие дети», — говорит Хатун.

Представитель Британской ассоциации по борьбе с вредителями сказал, что, вероятнее всего, это не осы, а медоносные пчелы, так как осы и шершни не роятся. При этом он отметил, что насекомых трудно идентифицировать из-за плохого качества видео.

«Возможно, пчелы роятся, когда ищут новое место обитания или для отдыха перед перелетом в новое место. Обычно такие пугающие рои сначала находят временное пристанище на ветках деревьев, заборах или машинах, а через день-два взлетают снова, чтобы занять более подходящее место для постоянного обитания», — пояснил он, подчеркнув, что пчелы не опасны, если их не беспокоить.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, пчелы построили огромный улей внутри жилого многоквартирного дома. Когда его обнаружили, улей частично пустовал, но в сотах оставалось до 45 килограммов меда.

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