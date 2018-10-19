Замечено массовое исчезновение всех насекомых мира

Ученые из США и Мексики выявили заметное снижение численности насекомых в тропическом лесу в национальном заповеднике Эль-Юнке (Пуэрто-Рико). Кроме того, исчезло множество насекомоядных животных. По словам экспертов, это отражает мировую тенденцию, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, поскольку членистоногие нужны для опыления многих сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 2014 году международная группа исследователей подсчитала, что за последние 35 лет численность таких беспозвоночных, как пчелы и жуки, во всем мире упала на 45 процентов. Наиболее сильно пострадала Европа, однако теперь исчезновение насекомых происходит и на американских континентах. В 2017 году другая группа специалистов изучила падение численности летающих насекомых в Германии, предположив, что причиной являются пестициды и уничтожение мест обитания.

Ученые вели подсчеты беспозвоночных в 70-х годах прошлого века, а также в 2013 году. Оказалось, что биомасса членистоногих за 40 лет значительно снизилась, достигнув одной четвертой или одной восьмой от прежнего количества. С января 1977-го по январь 2013 года количество пойманных насекомых уменьшилось в 60 раз.

Численность насекомоядных ящериц анолисов снизилась на 30 процентов, а некоторые виды исчезли из леса. Уменьшилось число лягушек и птиц. Например, отлов пуэрто-риканского тоди, который питается членистоногими, сократился на 90 процентов.

Специалисты связывают это с глобальным потеплением. За 40 лет средняя температура воздуха в тропических лесах увеличилась на 2,2 градуса Цельсия. Это нарушает цикл размножения насекомых, которые не могут откладывать яйца, и подрывает пищевые цепи, поскольку членистоногие служат кормовой базой для многих других животных.

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