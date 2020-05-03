Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили

Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании. Согласно выводам специалистов, членистоногие стали жертвами вирусного заболевания, вызывающего паралич. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Зоологи определили, что в период с 2007-го по 2017 год число колоний, пораженных хроническим пчелиным параличом, выросло в геометрической прогрессии. Согласно данным, полученным от 24 тысяч пчеловодов, в 2007 году болезнь была зафиксирована только в Линкольншире, однако спустя десятилетие она поразила 39 из 47 округов Англии и шесть из восьми округов Уэльса. При этом все чаще возникают кластеры заболевания, в пределах которых вспышки близко расположены друг к другу.

Симптомы хронического пчелиного паралича включают аномальный тремор, неспособность летать и потерю волосяного покрова на брюшках. Зараженные насекомые умирают в течение недели. Хотя исследователи до сих пор не знают, почему пчелиные колонии оказались уязвимыми, существуют данные, которые связывают вспышки с импортом пчелиных маток. На пасеках, принадлежащих пчеловодам, закупающим маток из других стран, заболеваемость в два раза выше.

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