Судьбу человечества связали с пчелами

Судьба всего человечества может оказаться под угрозой, если популяция пчел продолжит сокращаться. Об этом заявил энтомолог из Оксфорда Джордж Макгэвин в разговоре с изданием Bored Panda.

Ученый пояснил, что разнообразие жизни на Земле появилось именно благодаря критическому симбиозу насекомых, в особенности пчел. Происхождение последних совпадает с распространением покрытосеменных растений, начавшимся около 100 миллионов лет назад. Так, по словам Макгэвина, пчелы играют важнейшую роль в глобальной экосистеме.

«Без них нам пришлось бы кардинально изменить наши пищевые привычки. Нет пчел — нет цветов, нет фруктов, нет овощей», — отметил ученый.

В июне стало известно о массовой гибели пчел в 20 российских регионах. Россельхознадзор заявлял, что случившееся вызвано бесконтрольным применением пестицидов, а также тем, что фермеры, вопреки правилам, не предупреждали пчеловодов о сроках обработки полей. После этого Минсельхоз подготовил законопроект о наделении Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.

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