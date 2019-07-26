Российский регион пострадал от массовой гибели пчел

Томская область стала еще одной жертвой массовой гибели пчел по всей России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение местного подразделения Россельхознадзора.

Точная причина гибели пока неизвестна. «Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», — приводит агентство сообщение местного управления ведомства.

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Россельхознадзор пришел к такому выводу, так как в области регулярно выявлялись случаи ненадлежащего хранения, утилизации и использования химикатов и пестицидов. Ведомство отмечает, что особо это свойственно для обработки урожая пестицидами из Китая, вдобавок в области находится несколько заброшенных складов с химическими отходами.

Сообщения о массовой гибели пчел начали поступать еще в июне. В общей сложности от гибели насекомых уже пострадали 20 регионов России. 25 июля по факту гибели пчел было заведено первое уголовное дело по факту нарушений использования химикатов и пестицидов.

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