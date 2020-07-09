В России начали массово гибнуть пчелы

В России снова, как и год назад, начали гибнуть пчелы. Массовые случаи зафиксированы в некоторых районах Алтайского края, сообщает ТАСС со ссылкой на главу кооператива «Алтай — Медовый край» Юрия Богуславского.

По его словам, пчелы гибнут рядом с полями рапса, которые перед этим обрабатывались химикатами. Краевое подразделение Минсельхоза осведомлено о ситуации и принимает меры для ее исправления. В частности, ведомство проводит работу с фермерами, чтобы они эффективнее оповещали пчеловодов о готовящейся обработке полей.

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«У многих стационарные пасеки годами стоят на одном месте и начинаются прения с фермерами: "Ты посей в другом месте, у меня стационарная пасека". Решаем вопросы такие на уровне договоров и разговоров, привлекаем администрацию. Фермеры сеют рапс, потому что хотят заработать, но мы тоже хотим заработать», — отметил Богуславский.

По инициативе Минсельхоза создано мобильное приложение, с помощью которого сельскохозяйственные предприятия могут оставлять заявки с указанием времени обработки полей. При этом не все фермеры и владельцы пасек пользуются сервисом, отметил глава кооператива.

Аналогичные случаи зафиксированы в одном из сел Новосибирской области. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку сообщений СМИ. Местные жители также утверждают, что насекомые гибнут из-за воздействия химикатов, которыми обрабатывают рапсовые поля.

Проблема массовой гибели пчел проявилась во многих странах, включая Россию, в прошлом году. Причинами тогда называли использование химикатов — пестицидов и гербицидов, опасных для насекомых. Общие потери российского сельского хозяйства от исчезновения опылителей тогда оценивались примерно в триллион рублей.

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