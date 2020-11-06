Льготная ипотека снизила доступность московского жилья

Специалисты портала по аренде и покупке жилья ЦИАН провели исследование и пришли к выводу, что программа льготной ипотеки, которую продлили до июля 2021 года, снизила доступность московского жилья. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», из-за увеличения спроса стоимость квадратного метра новостроек в столице в октябре 2020 года выросла на 4 процента в сравнении с предыдущим месяцем.

Аналитики отметили, что такую динамику спровоцировал ажиотаж на рынке недвижимости. В итоге в октябре средняя стоимость «квадрата» впервые преодолела отметку в 220 тысяч рублей, что почти на 30 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Таким образом годовой прирост стоимости жилья превысил 15 процентов.

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Эксперты также заметили существенный прирост цен в Подмосковье — там показатель стоимости квадратного метра впервые преодолел отметку в 110 тысяч рублей (на 25 процентов больше, чем в 2019 году). В «старых» границах Москвы установлен новый рекорд цены — более 236 тысяч рублей за метр (на 14 процентов больше, чем год назад). В Новой Москве «квадрат» подорожал на 24 процента, до 158,4 тысячи рублей.

По мнению специалистов, из-за расширения льготной ипотеки на рынке появилась еще одна проблема — уменьшение количества жилья, которое подходило бы под условия программы. Так, первый взнос за такие объекты должен составлять 20 процентов при максимальном размере кредита в 12 миллионов рублей. Следовательно, стоимость квартиры не должна превышать 15 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что, например, в «старой» Москве в начале апреля 2020 года доля таких лотов превышала 60 процентов. Однако в настоящее время этот показатель снизился до 56 процентов.

Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых в середине апреля 2020 года, она была оперативно запущена и должна была завершиться в октябре. Однако осенью премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о продлении программы до 1 июля 2021-го. По оценке правительства, такое решение позволит выдать еще около 600 тысяч льготных кредитов на 1,8 триллиона рублей.

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