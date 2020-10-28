Оценена вероятность развития ипотечного кризиса в России

Вероятность развития полноценного ипотечного кризиса в России оценивается как низкая. Об этом «Ленте.ру» заявил Ильгиз Баймуратов, вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По словам эксперта, риск кризиса невелик — это обусловлено, во-первых, относительно невысокой долей ипотеки в российской банковской системе, во-вторых — хорошим уровнем платежеспособности существующих заемщиков. «Нельзя отрицать того, что программа льготной ипотеки позволила существенно расширить число граждан, претендующих на приобретение первичного жилья, — отметил Баймуратов. — Однако с учетом используемых банками процедур проверки платежеспособности своих клиентов доля проблемных заемщиков не должна вырасти до критической массы».

Эксперт добавил, что ипотечный кризис потенциально может возникнуть в результате резкого и значительного снижения уровня доходов населения. Но это вряд ли произойдет, заключил он.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020-го российские банки выдали ипотечных кредитов на 424 миллиарда рублей — на 82 процента больше, чем в том же месяце прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для отечественной банковской системы.

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